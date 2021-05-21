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المسحل عضوا في لجنة انضباط "فيفا"

رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

المسحل عضوا في لجنة انضباط "فيفا"

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العربية.نت

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صادق أعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالإجماع على انتخاب أعضاء لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي للفترة من 2021 وحتى 2025، والتي تضمنت تجديد عضوية رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل.

وجاء ذلك خلال اجتماع أعضاء كونغرس الفيفا في دورته الحادية والسبعين يوم الجمعة، والذي ترأسه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو وعُقد عبر الاتصال المرئي.

ورفع رئيس الاتحاد السعودي الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للفيفا على ثقتهم وللاتحاد الآسيوي لكرة القدم على دعمه المستمر متمنيًا أن يحقق وزملاؤه باللجنة تطلعات الأعضاء والعمل على تطوير اللعبة والنهوض بها خلال الدورة الجديدة.

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