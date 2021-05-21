ثنائية حمدالله تحقق للنصر فوزاً صعباً على الرائد

واصل النصر انتصاراته بعد تحقيقه فوزه الثالث توالياً بفوزه أمام ضيفه الرائد 3-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في ختام المرحلة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل النصر أداءه المميز منذ عودته من مشاركته الآسيوية حيث حقق انتصاره الثالث على التوالي ليعزز حظوظه بالحصول على مقعدٍ آسيوي.

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وقدّم الرائد أداءً جيداً في الشوط الأول حيث نجح بإنهائه متقدماً بهدف نظيف سجله لاعبه الكاميروني أرناود دجوم عند الدقيقة 29 بعدما حول عرضية زميله الصربي نيمانيا ميليتيتش برأسه في شباك الحارس وليد عبدالله.

وقبل نهاية الشوط الأول اضطر البرازيلي مانو مينيز مدرب النصر لإجراء أول تغييراته بدخول المهاجم فراس البريكان بديلاً للمصاب خالد الغنّام.

وفي الشوط الثاني كثّف النصر هجومه بحثاً عن هدف التعادل وأهدر مهاجمه البديل فراس البريكان هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله سلطان الغنّام إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وواصل النصر هجومه وتمكن مهاجمه فراس البريكان من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 59 بعد تلقيه تمريرة من زميله سلطان الغنّام ليروض الكرة بمهارة ويسددها في الشباك.

وكثّف النصر ضغطه على مرمى الرائد ونجح مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 75 بعد تلقيه تمريرة من زميله علي الحسن ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 88 اختتم المغربي عبدالرزاق حمدالله أهداف النصر بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 88 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله سامي النجعي ليضعها في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 45 نقطة ليبقى في المركز الخامس وبفارق نقطتين عن التعاون صاحب المركز الرابع، وبقي الرائد على رصيده السابق 35 نقطة ليتراجع للمركز العاشر.