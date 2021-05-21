روجرز: ليستر يستهدف البطولات رغم "محدودية" الميزانية

قال بريندان روجرز مدرب ليستر سيتي، اليوم الجمعة، إن ناديه يريد البناء على فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والمنافسة على ألقاب أكبر في الموسم المقبل رغم صعوبة مناطحة الأندية الكبرى بالدوري الممتاز من الناحية المالية.

ويحتل ليستر المركز الخامس بالدوري متساويا مع ليفربول برصيد 66 نقطة وبفارق نقطة خلف تشيلسي عقب خروجه من المربع الذهبي لأول مرة هذا الموسم بهزيمته من تشيلسي يوم الثلاثاء.

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وأبلغ روجرز مؤتمرا صحافيا "نريد المنافسة على الألقاب. تحلى النادي بالثبات في الكرة الأوروبية وهذا يظهر نجاحه. من الناحية التجارية نحتل المركز العاشر وعلى مستوى الميزانية نحن في المركز الثامن، سيكون من الصعب التنافس مع أندية تملك ثلاثة أو أربعة أضعاف ميزانيتنا لكننا لن نتوقف عن القتال وأقل مركز سننهي به الموسم هو السادس".

ويحتاج ليستر إلى فوز كبير على توتنهام لتجنب الغياب عن دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2016 إذا فاز ليفربول على كريستال بالاس.

وأقر روجرز بأنه رغم نشوة التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة في تاريخ ليستر سيشعر بالإحباط إذا لم يختتم الموسم في المربع الذهبي للدوري رغم التنافس ضد "اثنين من أكبر أندية أوروبا" لحجز آخر مقعدين.

وواصل "لن نلوم أي أحد ونتحمل المسؤولية وسنقاتل حتى النهاية ونحتاج للفوز على فريق توتنهام المليء بالمواهب ولننتظر ما سيحدث. إذا جمعنا 69 نقطة دون التأهل لدوري الأبطال سنكون تعساء الحظ". وأكد روجرز غياب المدافع جوني إيفانز عن مواجهة توتنهام للإصابة.