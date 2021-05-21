ليفربول: جميع مواسمنا "صعبة".. ونحترم كريستال بالاس

اعتاد يورغن كلوب مدرب ليفربول على التوتر قبل الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقال إنه سيعول على خبرته السابقة، حيث يتطلع لحسم المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ويملك تشيلسي 67 نقطة مقابل 66 نقطة لكل من ليفربول وليستر سيتي في صراع ثلاثي على آخر مقعدين مؤهلين لدوري أبطال أوروبا قبل الجولة الأخيرة بعد غد الأحد.

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وكان ليفربول في المركز الثامن في مارس الماضي، حيث كان من غير المرجح تأهله لدوري الأبطال، لكن فريق المدرب الألماني خاض سلسلة من تسع مباريات بدون هزيمة ليقفز للمركز الرابع.

وأبلغ كلوب مؤتمرا صحافيا قبل استضافة كريستال بالاس بعد غد "لا أتذكر موسما لم يكن صعبا علينا. اعتدت على التوتر والضغط حتى الجولة الأخيرة. لقد استعدنا بعض الاستقرار والثقة مرة أخرى. سجلنا في اللحظات المناسبة واستقبلنا أهدافا أقل. هذا ما كان علينا القيام به. لكن في مثل هذه المباريات، يمكن أن يحدث أي شيء. لا ينبغي لأي شخص أن يتوقع مباراة رائعة، أنا أحترم بالاس كثيرا".

وفاز ليفربول على بالاس 7-صفر في مباراة الدور الأول في ديسمبر الماضي مما ساعد فريق كلوب على الحفاظ على فارق أهداف جيد مقارنة بليستر سيتي.

ومع ذلك قال كلوب، إن هذه المباراة ليس لها علاقة بمباراة أنفيلد بعد غد التي ستكون "صعبة للغاية"، ويأمل في أن يدفع حضور نحو عشرة آلاف متفرج الفريق للفوز.

وأضاف المدرب الألماني "لا يمكنك أن تتخيل كم أتطلع لرؤية عشرة آلاف متفرج داحل أنفيلد. من المهم أن لا نفقد صبرنا بعد دقيقة واحدة، نحن نريد أفضل مساندة. لم يكن أي شيء كما كان (بدون الجماهير)، كنا بحاجة للتعود على ذلك وقد نجحنا بالفعل، لكن لا ينبغي أن يكون الأمر على هذا النحو. الجماهير تحدث الفارق. نحن جميعا بحاجة للمساندة في الحياة، كرة القدم لعبة قائمة على العاطفة ولقد كنا بمفردنا بدون الجماهير".