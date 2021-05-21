ماسكيرانو: برشلونة أحبط مشجعيه.. وأتلتيكو استفاد من سواريز

أكد خافيير ماسكيرانو، لاعب وسط نادي برشلونة السابق، أن أتلتيكو مدريد المرشح للفوز ببطولة الدوري الإسباني استفاد من التعاقد مع المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز بعد قدومه إليهم الصيف الماضي.

وفال ماسيكرانو في لقاء مرئي :موسم برشلونة يمكن تقسيمه إلى عدة مراحل، بداية غير جيدة ثم عودة قوية ورفع لسقف التوقعات وكانوا يمتلكون الفرصة بيدهم لنيل اللقب إلا أنهم أهدروها في عدد من المباريات المهمة في المراحل الأخيرة وهو ما تسبب بالإحباط لمشجعي الفريق، لو سألتني في ديسمبر عن نيل برشلونة اللقب لما كانت الإجابة متفائلة، ما نحتاجه الآن أن نأخذ الدروس والعبر مما حدث للفريق

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لست من يجب أن يتخذ قرار استمرار كومان مدربا لبرشلونة أو لا، لأنني بدون منصب رسمي في النادي حاليا، أعتقد أن الجميع كان مدركا صعوبة الموسم قبل بدايته نظرا للمشاكل التي لاحقت الفريق، كومان وضع الفريق في طريق المنافسة وتوج معه بلقب الكأس وكان قريبا من المنافسة على لقب الدوري

أتلتيكو استفاد مما حدث بين برشلونة وسواريز لأنه منذ انتقاله إلى صفوف الفريق العاصمي نجح بترك تأثير قوي سواء داخل أو خارج الميدان، أعتقد أن أتلتيكو اتخذ قرارا ممتازا بالتعاقد معه.