الأهلي المصري يتأهل إلى نصف نهائي أبطال أفريقيا

تأهل فريق الأهلي المصري للدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عقب تعادله 1 - 1 أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي اليوم السبت في إياب دور الثمانية بالبطولة.

وتقدم الأهلي بهدف سجله ياسر إبراهيم في الدقيقة 11 وتعادل موسى ليبوسا لصن داونز في الدقيقة 30. وكان الأهلي فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعبه بهدفين نظيفين ليصعد فائزا بمجموع المباراتين 3 - 1.

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وينتظر الأهلي في الدور قبل النهائي الفائز من المواجهة التي تجمع بين الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائر، علما أن شباب بلوزداد فاز ذهابا بهدفين نظيفين، وتقام مباراة العودة في وقت لاحق من اليوم.