الترجي يهزم بلوزداد ويضرب موعداً مع الأهلي

تأهل فريق الترجي التونسي للدور قبل النهائي بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عقب إقصائه شباب بلوزداد الجزائري اليوم السبت في إياب دور الثمانية.

وتغلب الترجي على شباب بلوزداد بهدفين نظيفين سجلهما عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 68 ومحمد بن رمضان في الدقيقة 86، ليعادل الترجي نتيجة مباراة الذهاب التي خسرها بهدفين نظيفين وليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي فاز بها الترجي 3 - 2.

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ويلتقي الترجي في الدور قبل النهائي مع الأهلي المصري الذي تغلب على صن دوانز الجنوب إفريقي 3 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.