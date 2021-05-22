.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الوداد يبلغ نصف النهائي ويواجه كايزر تشيفس

من المباراة

الوداد يبلغ نصف النهائي ويواجه كايزر تشيفس

متابع الغاء المتابعة

الرباط - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تأهل فريق الوداد المغربي للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه مولودية الجزائر 1 -صفر اليوم السبت في إياب دور الثمانية بالبطولة.

ويدين الوداد بالفضل في هذا الفوز للاعبه وليد الكرتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الجزائر انتهت بالتعادل 1 - 1، ليصعد فريق الوداد للدور قبل النهائي فائزا بمجموع المباراتين 2 - 1.

ومن المقرر أن يلتقي الوداد في الدور قبل النهائي مع كايزر تشيفس الجنوب أفريقي، الذي تغلب على سيمبا التنزاني 4 - 3 في مجوع مباراتي الذهاب والإياب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
الأكثر قراءة
استبعاد رونالدو من القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا استبعاد رونالدو من القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا
جماهير غاضبة تهدد نجم ريال مدريد وصديقته بالقتل جماهير غاضبة تهدد نجم ريال مدريد وصديقته بالقتل
برشلونة يتعاقد مع إيريك غارسيا مدافع سيتي برشلونة يتعاقد مع إيريك غارسيا مدافع سيتي
لابورتا: ميسي لا يفكر بالمال.. يريد دوري أبطال أوروبا لابورتا: ميسي لا يفكر بالمال.. يريد دوري أبطال أوروبا
رسمياً..أنشيلوتي يعود إلى ريال مدريد رسمياً..أنشيلوتي يعود إلى ريال مدريد
الهلال يتعاقد مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم الهلال يتعاقد مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم
قبل أن تذهب
مقترحات أوروبية لتنشيط السفر مجددا
مقترحات أوروبية لتنشيط السفر مجددا
اكتشف المزيد