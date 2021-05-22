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ليفاندوفسكي يحطم رقم مولر القياسي بعد 49 عاماً

فرحته بالإنجاز

ليفاندوفسكي يحطم رقم مولر القياسي بعد 49 عاماً

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ميونخ - رويترز

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حطم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، اليوم السبت، رقم غيرد مولر القياسي في عدد الأهداف بموسم واحد بالدوري الألماني والصامد منذ 49 عاما بعد أن سجل في الدقيقة الأخيرة من آخر مباراة لفريقه هذا الموسم في الانتصار 5-2 على أوغسبورغ ليرفع حصيلته إلى 41 هدفا متفوقا بهدف واحد على رقم أسطورة بايرن السابق.

ويحتل المهاجم البولندي بالفعل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني على مدار تاريخه برصيد 277 هدفا ويأتي فقط خلف مولر الذي أحرز 365 هدفا. وحقق مولر الرقم القياسي السابق في موسم 1971-1972 حين سجل 40 هدفا وهو رقم عادله ليفاندوفسكي الأسبوع الماضي.

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