هولندا تبدأ معسكراً إعدادياً لكأس أوروبا

يبدأ المنتخب الهولندي استعداداته للمشاركة في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم غدا الاثنين بمعسكر تدريبي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن مدرب المنتخب فرانك دي بور تشكيلة أولية للفريق تضم 34 لاعبا استعدادا للبطولة المؤجلة من العام الماضي والتي تنطلق في 11 يونيو المقبل.

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وسيغيب عن هذا المعسكر الذي يمثل الجزء الأول من استعدادات المنتخب الهولندي ناثان أكي لاعب مانشستر سيتي ودوني فان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد بسبب مشاركة فريقيهما في نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي الدوري الأوروبي على الترتيب في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وسينتهي التجمع الأول للفريق الأربعاء المقبل، وبعد ذلك سيعلن المدرب دي بور التشكيلة النهائية للمنتخب التي تضم 26 لاعبا قبل السفر إلى البرتغال السبت القادم للدخول في معسكر هناك لاستكمال الاستعدادات للبطولة.

وثارت شكوك حول معسكر المنتخب الهولندي في ألغارفي نتيجة قيود السفر المطبقة بسبب فيروس كورونا لكن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أكد إقامة المعسكر الذي سيتضمن مباراة ودية أمام منتخب أسكتلندا في الثاني من يونيو.

وسيبقى المنتخب الهولندي في البرتغال لمدة أسبوع قبل العودة إلى بلاده لخوض أخر مباراة ودية استعدادا للبطولة في مواجهة جورجيا في السادس من يونيو.

وسيفتتح المنتخب الهولندي مسيرته في البطولة الأوروبية بمواجهة نظيره الأوكراني في أمستردام يوم 13 يونيو ضمن المجموعة الثالثة.