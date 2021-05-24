الفرج: حققنا الأهم رغم الظروف ومورايس أعاد الثقة للاعبين

أوضح قائد الهلال سلمان الفرج بأن فريقه واجه ظروفاً صعبة وأقوى من ظروف كل الفرق، مؤكداً على أنهم اعتادوا تجاوز العقبات والتتويج بالألقاب.

وقال الفرج عقب حسم فريقه للقب بفوزه على التعاون: "ألف مبروك للجميع هذه البطولة المستحقة التي تحققت رغم كل الظروف الصعبة التي واجهناها منذ بداية الموسم والتي أتوقع أنها أصعب من ظروف جميع الفرق، البطولة صعبة وتحققت بعد جهد كبير".

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وزاد: " بدأنا الموسم بإصابات كورونا التي لا يزال أثرها مستمرا معنا حتى الآن من خلال تغيير للكثير من الأشياء، مروراً بتغيير المدربين وهي نقطة صعبة تؤثر على أي فريق وتزيد الضغط على اللاعبين".

وحول مواجهة التعاون قال: "اليوم لعبنا مباراة صعبة ضد فريق محترم وكنا نريد منها 3 نقاط والحمدلله تحقق ذلك بتتويجنا باللقب وكنا نستحق الفوز".

وشدد قائد الهلال على أن بطولة آسيا كانت منعطفاً صعباً على الفريق وأضاف: "واجهنا صعوبات كبيرة في بطولة آسيا حيث إننا نلعب في كل يومين مباراة وهذا أمر مرهق للغاية وسبب لنا ضغطا كبيرا، بالإضافة إلى تغيير المدرب في أصعب فترات الموسم ووضح ذلك من خلال مستوانا في المسابقة، حيث إن اختلاف المدربين تسبب بضغط على الفريق".

وحول تأثير نتائج فريقه في مسابقة دوري أبطال آسيا، قال: "حققنا أهم شيء في البطولة وهو التأهل الذي أراه مستحقا كوننا جمعنا نقاطا ساهمت في تأهلنا، وما حدث في البطولة وضعنا تحت ضغط إيجابي تسبب بحصولنا على لقب الدوري".

وأشاد الفرج بعمل البرتغالي جوزيه مورايس على الرغم من قصر فترته "3 مباريات فقط"، وقال: "مورايس مدرب محترم صحيح لم يظهر بصمته الفنية نظراً لقصر المدة ولكن المدرب ساعدنا نفسياً حيث نجح في إعادة الثقة للاعبين".

وأهدى سلمان البطولة لجماهيره، وزاد: "نهدي اللقب لجمهورنا الذي تعود على تحقيق الألقاب والانتصارات وهو جمهور لا يشبع من البطولات ومتأكد لو خسرنا من الفيصلي في المباراة المقبلة سيغضب على الرغم من تحقيقنا للقب، خاصة أنه زرع في نفس أي لاعب يأتي للهلال الانتصارات والبطولات ونحن نسير بنفس الخطوات وحققنا أهدافنا".