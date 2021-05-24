الهلال.. 10 هدافين قادوا الفريق إلى الحفاظ على بطولة الدوري

حقق لاعبو الهلال عددا من الأرقام بعد حسم الفريق بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين من موسم 2020-2021.

وحسم الهلال البطولة بفوزه على التعاون بهدف دون رد جاء عند الدقيقة الخامسة ليتوج أزرق العاصمة ببطولته الثانية على التوالي.

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ويتصدر الفرنسي بافتمبي غوميز ترتيب الهدافين برصيد 24 هدفا وبفارق 8 أهداف عن أقرب منافسيه السويدي ستراندبيرغ مهاجم نادي أبها، مع تبقي جولة أخيرة يلعب فيها البطل أمام الفيصلي. كما يشارك المهاجم 9 من زملائه من ساهموا بتسجيل أهداف الفريق العاصمي في البطولة، وهم سالم الدوسري وأندريه كاريو ولوسيانو فييتو وصالح الشهري ومحمد كنو وياسر الشهراني وعلي البليهي وناصر الدوسري وعمر خربين.

ويملك الهلال ثاني أقوى هجوم بعد الشباب في الدوري برصيد 57 هدفا كما يعد دفاعه الأقوى لاستقباله 25 هدفاً في 29 جولة حتى الآن.

ونادي الهلال هو ثاني أندية الدوري تسديدا على المرمى بعدل 6.2 والأكثر في التمرير بمعدل 521.9 تمريرة في المباراة الواحدة. والأكثر في صناعة الفرص المحققة، 63، والأكثر حصولا على الشباك نظيفة بعدد 12 مباراة.

وقاد البرتغالي جوزيه مورايس الفريق العاصمي لحسم بطولة الدوري رغم قدومه في الجولات الأخيرة مطلع مايو الحالي، ليقود الفريق للفوز في مباراتين متتاليتين أمام الأهلي والتعاون فيما شهدت مباراته الأولى التعادل مع الباطن.