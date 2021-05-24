الهلال بطل لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

حسم الهلال لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي عقب فوزه أمام مضيفه التعاون 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين فاز الشباب على مضيفه الفيصلي 3-1، في المرحلة 29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم حسم الهلال لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي عقب فوزه أمام مضيفه التعاون 1-صفر.

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ونجح الهلال بحسم اللقب قبل ختام المسابقة بمرحلة حيث حافظ على صدارته بفارق 4 نقاط عن وصيفه الشباب.

وبدأت المباراة بهجوم تعاوني كاد أن يثمر عن هدفٍ مبكر وتحديداً بعد مرور 3 دقائق حينما تلقى مهاجمه الكاميروني ليندر توامبا تمريرة مميزة من زميله الباراغوياني كاكو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد الهلال سريعاً وتمكن مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 5 بعد تلقيه تمريرة من زميله الايطالي جوفينكو ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وواصل الهلال هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه الايطالي جوفينكو الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد الكاميروني توامبا مهاجم التعاون أن يسجل هدف التعادل حينما ارتقى لعرضية زميله كاكو إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال أفضليته وسنحت للاعبه الارجنتيني فييتو فرصة خطيرة بعد تلقيه تمريرة من زميله سالم الدوسري ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وكثّف الهلال هجومه وكاد لاعبه البديل محمد كنّو أن يضيف الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي كاسيو الذي تصدى لها.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 58 ليتصدر الترتيب ويحسم اللقب حيث سيتوج به في مواجهته الأخيرة أمام الفيصلي التي ستقام يوم الأحد المقبل، وبقي التعاون على رصيده السابق 47 ليبقى في المركز الرابع مؤقتاً.

وعلى استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة حقق الشباب فوزاً شرفياً بعدما اكتسح مضيفه الفيصلي 5-1.

وتقدم الفيصلي عند الدقيقة 23 عن طريق لاعبه الهولندي هشام فايق ليرد الشباب عليه بتسجيل 5 أهداف عن طريق لاعبيه متعب الحربي "43" والبرازيلي سيبا "59" والأرجنتيني غوانكا "79" والبرتغالي فابيو مارتينيز "90" والنيجيري ايغالو "90+5".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب الى 54 نقطة ليبقى في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الهلال، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 36 نقطة ليبقى في المركز التاسع مؤقتاً.