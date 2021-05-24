الهلال.. "تتويجان متتاليان" للمرة الثالثة في "المحترفين"

استطاع الهلال الفوز ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للعام الثاني على التوالي وللمرة الثالثة منذ انطلاق حقبة المحترفين في 2008.

وحسم الهلال بطولة الدوري السعودي 2020 - 2021 بفوزه على التعاون بهدف الفرنسي بافتمبي غوميز عند الدقيقة الخامسة ليحافظ على البطولة وفوزه مرة ثانية على التوالي بعد تحقيقه بطولة الموسم الماضي على حساب النصر.

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وتعود أول بطولتين متتاليتين حققهما الهلال في عهد المحترفين إلى عامي 2010 و2011 ففي الأولى حققها على منافسه الاتحاد برصيد 56 نقطة فيما كانت الثانية أمام المنافس نفسه وبرصيد 64 نقطة.

وتعود الثنائية الثانية إلى قبل 4 أعوام عندما توج فيها الأزرق مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز برصيد 66 نقطة على منافسه الوصيف الأهلي، وجاءت النسخة اللاحقة مع خوان براون وحينها توج الفريق بعد وصوله إلى 56 نقطة بفارق نقطة واحدة على الأهلي. وفي الموسم الماضي وصل الهلال إلى 72 نقطة بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو وبفارق مريح عن منافسه النصر.