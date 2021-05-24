براغا يتوج بكأس البرتغال على حساب بنفيكا

توج براغا بلقب كأس البرتغال لكرة القدم بعد انتصاره 2-صفر على بنفيكا اليوم الأحد في مباراة شهدت طرد ثلاثة لاعبين.

ومنح البرازيلي لوكاس بيازون التقدم لبراغا في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، الذي شهد طرد هيلتون ليتي حارس بنفيكا بعد 17 دقيقة. وحسم ريكاردو هورتا اللقب قبل خمس دقائق من النهاية وطُرد عادل تاعرابت لاعب بنفيكا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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وبعد ذلك بلحظات طُرد بيازون لاعب براغا الذي احتفل بالفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2016 و1966. وللموسم الثاني على التوالي يخرج بنفيكا، الأكثر تتويجا بالألقاب في البرتغال، خالي الوفاض.