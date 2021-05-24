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ليل ينهي هيمنة باريس ويتوج بطلاً للدوري الفرنسي

بعد الفوز بالبطولة

ليل ينهي هيمنة باريس ويتوج بطلاً للدوري الفرنسي

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باريس - د ب أ

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توج فريق ليل بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، اليوم الأحد، وذلك عقب فوزه على مضيفه آنجيه 2 - 1 في الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة من المسابقة.

وشهدت هذه الجولة أيضا خوض فريق نانت لمباراة ملحق الصعود والهبوط عقب خسارته أمام ضيفه مونبيلييه 1 - 2، كما شهدت أيضا هذه الجولة فوز باريس سان جيرمان على ستاد بريست 2 - صفر ونيس على ليون 3 - 2 وبوردو على ريمس 2 - 1 ورين على نيم أولمبيك 2 - صفر وديجون على سانت إتيان 1 - صفر و تعادل ميتز مع مارسيليا 1 - 1 وتعادل ستراسبورغ مع لوريان بذات النتيجة فيما تعادل موناكو مع لنس سلبيا.

وسجل هدفي ليل جوناثان ديفيد في الدقيقة العاشرة وبوراك يلماز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، فيما سجل هدف آنجيه أنجيلو فولجيني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع ليل رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام باريس سان جيرمان، وتوقف رصيد آنجيه عند 44 نقطة في المركز الثالث عشر. وكانت آخر مرة توج فيها فريق ليل بلقب الدوري في موسم 2010 - 2011.

وتأكد خوض فريق نانت لمباراة ملحق الصعود والهبوط بعدما سقط في فخ الخسارة أمام مضيفه مونبيلييه 1 - 2.

وتقدم مونبيلييه بهدف سجله جايتان لابورد في الدقيقة 30 وتعادل نانت عن طريق راندال كولو مواني في الدقيقة 33 قبل أن يسجل أندي ديلور هدف الفوز لمونبيلييه في الدقيقة 77. وتوقف رصيد نانت عند 40 نقطة في المركز الثامن عشر فيما رفع مونبيلييه رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثامن.

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