ميلان ويوفنتوس يحجزان مقعدين بدوري أبطال أوروبا

تأهل فريقا ميلان ويوفنتوس لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل، عقب احتلالهما المركزين الثاني والرابع على الترتيب ببطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وتغلب ميلان 2 - صفر على مضيفه أتالانتا اليوم الأحد في المرحلة الأخيرة للبطولة، التي شهدت أيضا فوزا كبيرا ليوفنتوس 4 - 1 على مضيفه بولونيا، فيما سقط نابولي في فخ التعادل 1 - 1 مع ضيفه فيرونا، ليفشل في بلوغ دوري الأبطال، بحلوله في المركز الخامس بترتيب المسابقة، المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، برفقة لاتسيو، الذي احتل المركز السادس، رغم خسارته صفر - 2 أمام مضيفه ساسولو.

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وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز إنتر على ضيفه أودينيزي 5 - 1، فيما تعادل سبيزيا مع ضيفه روما 2 - 2، وتورينو مع ضيفه بينفينتو 1 - 1. وبعدما حسم إنتر، الذي توج باللقب هذا الموسم في وقت سابق، وأتالانتا تأهلهما لدوري الأبطال في الموسم القادم، احتدم الصراع بشدة بين يوفنتوس وميلان ونابولي، للظفر ببطاقتي الترشح المتبقيتين للمسابقة القارية.

وعلى ملعب (ريناتو دال آرا)، تقدم يوفنتوس بهدف مبكر عن طريق فيديريكو كييزا في الدقيقة السادسة، ثم أضاف ألفارو موراتا وأدريان رابيو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 29 و45 على الترتيب. وعاد موراتا للتسجيل من جديد، عقب تسجيله الهدف الرابع ليوفنتوس في الدقيقة 47، في حين أحرز ريكاردو أورسوليني هدف بولونيا الوحيد في الدقيقة 85. وارتفع رصيد يوفنتوس، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي، إلى 78 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد بولونيا عند 41 نقطة في المركز الثاني عشر.

وعلى ملعب (دييغو أرماندو مارادونا)، سقط نابولي في فخ التعادل 1 - 1 مع ضيفه فيرونا. جاءت المبادرة من جانب نابولي، الذي تقدم عن طريق أمير رحماني في الدقيقة 61، لكن سرعان ما تعادل فيرونا عبر ماركو ديفيد فاراوني في الدقيقة 69. وتراجع نابولي للمركز الخامس في ترتيب البطولة برصيد 77 نقطة، فيما رفع فيرونا رصيده إلى 45 نقطة في المركز العاشر.

وأنهى ميلان مشواره بالبطولة في وصافة الترتيب عقب فوزه الثمين 2 - صفر على مضيفه أتالانتا. وسجل فرانك كيسي هدفي ميلان في الدقيقتين 43 و90 من ركلتي جزاء، لينصب نفسه بطلا للمباراة، فيما لعب أتالانتا بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه مارتن دي رون في الدقيقة الأخيرة. وارتفع رصيد ميلان إلى 79 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة أمام أتالانتا، صاحب المركز الثالث.