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أليغري على بعد خطوة من العودة ليوفنتوس

المدرب السابق ليوفنتوس

أليغري على بعد خطوة من العودة ليوفنتوس

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تورينو - رويترز

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قالت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس، إن نادي يوفنتوس المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم استغنى عن خدمات مدربه أندريا بيرلو، وإنه عين مدربه السابق ماسيميليانو أليغري بديلا له.

وقالت شبكة سكاي إيطاليا التلفزيونية إن أليغري سيتولى تدريب النادي المنتمي لمدينة تورينو للمرة الثانية بعد عامين من رحيله بعد توصله لاتفاق مع إدارة النادي.

وجات هذه التقارير بعد أن أنهى إنتر ميلان بطل إيطاليا عقد مدربه أنطونيو كونتي، وقالت تقارير إسبانية إن زين الدين زيدان سيترك تدريب ريال مدريد.

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