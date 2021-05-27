اكتساح إسباني لأندية إنجلترا في النهائيات

واصلت الأندية الإسبانية هيمنتها على نظيرتها الإنجليزية في نهائيات البطولات الأوروبية في آخر 10 نهائيات جمعت أندية الدولتين الأوروبيتين.

واستطاع نادي فياريال الإسباني تحقيق بطولته الأولى منذ تأسيسه في 1923 بعدما هزم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في نهائي بطولة الدوري الأوروبي بركلات الترجيح.

مادة اعلانية

وتواجهت أندية إنجلترا وإسبانيا في 10 نهائيات منذ عام 2006 وتوجت فيها فرق إسبانيا في جميع النهائيات.

ويعود أول نهائي بين الطرفين من النهائيات العشر الأخيرة إلى 2006 عندما حقق برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال الإنجليزي بثنائية إيتو وبيليتي، وفي العام نفسه تجاوز إشبيلية منافسه ميدلزبره الإنجليزي برباعية نظيفة سجلها فابيانو وماريسكا، 2، وكانوتي.

وعاد برشلونة للتتويج أمام الأندية الإنجليزية بتغلبه على مانشستر يونايتد في عامي 2009 و2011، كما ظفر أتلتيكو مدريد بالدوري الأوروبي 2010 أمام نظيره فولهام الإنجليزي بثنائية فورلان في اللقاء الذي امتد إلى الأشواط الإضافية، ليعود النادي العاصمي ويحقق بطولة أخرى أمام الإنجليز في 2012 عندما هزم تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي.

وبعد 4 أعوام من تتويج أتلتيكو مدريد، هزم إشبيلية نادي ليفربول في موسم مدربه الألماني كلوب الأول مع "الريدز" في نهائي الدوري الأوروبي، ليتوج بعدها بعام نادي ريال مدريد ببطولة السوبر الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد، قبل أن يهزم ليفربول في 2018 في نهائي دوري أبطال أوروبا.