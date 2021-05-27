.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الاتحاد التونسي يرحب بقرار موهبة مانشستر يونايتد

شورتاير بجانب مجبري في لقاء وولفرهامبتون

الاتحاد التونسي يرحب بقرار موهبة مانشستر يونايتد

متابع الغاء المتابعة

مانشستر - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تواصل تونس استقطاب اللاعبين مزدوجي الجنسية، بعدما أعلنت اليوم الخميس أن حنبعل المجبري لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي قرر اللعب مع منتخب نسور قرطاج.

ورحب الاتحاد التونسي لكرة القدم بقرار اللاعب الواعد اللعب بألوان منتخب تونس، وقال في بيان مقتضب بموقعه على الإنترنت "حنبعل المجبري مرحبا بك في بلدك ومنتخبك تونس".

والمجبري (18 عاما) مولود في فرنسا ولعب لمنتخباتها في بعض الفئات السنية قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد قادما من موناكو في 2019.

وتألق المجبري في فريق الرديف لمانشستر يونايتد ولعب مباراة وحيدة مع الفريق الأول في الجولة الختامية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن أمس الأربعاء أن عمر الرقيق مدافع أرسنال الإنجليزي (20 عاما) والذي يحمل الجنسية الهولندية قرر اللعب مع منتخب تونس أيضا.

وينتظر أن ينضم اللاعبان إلى تشكيلة تونس استعدادا لخوض ثلاث مباريات ودية ضد الكونغو الديمقراطية والجزائر ومالي في يونيو المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
تحول علمي لا يصدق.. تحول علمي لا يصدق.. "كان أعمى واستعاد بصره"!
الأكثر قراءة
لجنة الانضباط تمهل اتحاد جدة 30 يوماً قبل خصم نقاطه لجنة الانضباط تمهل اتحاد جدة 30 يوماً قبل خصم نقاطه
زيدان يكشف أسباب الرحيل: ريال مدريد لم يعد يثق بي زيدان يكشف أسباب الرحيل: ريال مدريد لم يعد يثق بي
تشيفرين: الريال وبرشلونة ويوفنتوس أصابوا أنفسهم بـ تشيفرين: الريال وبرشلونة ويوفنتوس أصابوا أنفسهم بـ"الشلل"
البرازيل تستضيف كوبا أميركا بدلاً من الأرجنتين البرازيل تستضيف كوبا أميركا بدلاً من الأرجنتين
صعود الطائي إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين صعود الطائي إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين
استبعاد رونالدو من القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا استبعاد رونالدو من القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد