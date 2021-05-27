الاتحاد التونسي يرحب بقرار موهبة مانشستر يونايتد

تواصل تونس استقطاب اللاعبين مزدوجي الجنسية، بعدما أعلنت اليوم الخميس أن حنبعل المجبري لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي قرر اللعب مع منتخب نسور قرطاج.

ورحب الاتحاد التونسي لكرة القدم بقرار اللاعب الواعد اللعب بألوان منتخب تونس، وقال في بيان مقتضب بموقعه على الإنترنت "حنبعل المجبري مرحبا بك في بلدك ومنتخبك تونس".

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والمجبري (18 عاما) مولود في فرنسا ولعب لمنتخباتها في بعض الفئات السنية قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد قادما من موناكو في 2019.

وتألق المجبري في فريق الرديف لمانشستر يونايتد ولعب مباراة وحيدة مع الفريق الأول في الجولة الختامية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن أمس الأربعاء أن عمر الرقيق مدافع أرسنال الإنجليزي (20 عاما) والذي يحمل الجنسية الهولندية قرر اللعب مع منتخب تونس أيضا.

وينتظر أن ينضم اللاعبان إلى تشكيلة تونس استعدادا لخوض ثلاث مباريات ودية ضد الكونغو الديمقراطية والجزائر ومالي في يونيو المقبل.