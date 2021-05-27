بوكيتينو يدرس العودة إلى توتنهام

قالت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية، اليوم الخميس، إن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان يفكر في العودة إلى ناديه السابق توتنهام هوتسبير اللندني بعد فشل فريقه الحالي في الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم.

واستغنى توتنهام عن خدمات بوكيتينو في نوفمبر تشرين الثاني 2019 بعد أن قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم السابق.

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وفي الموسم الحالي احتل توتنهام المركز السابع بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز بعد الاستغناء عن مدربه البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو وتولي رايان ميسون المهمة بشكل مؤقت.

وتحت قيادة بوكيتينو توج باريس سان جيرمان بلقب واحد فقط هذا الموسم هو كأس فرنسا بعد أن فقد لقب الدوري بفارق نقطة واحدة فقط عن ليل وودع دوري أبطال أوروبا من الدور قبل النهائي.

وفي الموسم الماضي توج باريس سان جيرمان بألقاب دوري وكأس فرنسا وكأس الرابطة في نسختها الأخيرة كما وصل لنهائي دوري الأبطال.

وتولى بوكيتينو قيادة الجهاز الفني في سان جيرمان في يناير كانون الثاني الماضي ويستمر عقده الحالي حتى يونيو 2022.