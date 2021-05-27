ضمك يسقط الباطن بثنائية ويعزز حظوظه في البقاء

واصل ضمك تألقه بعد فوزه أمام مضيفه الباطن 2-صفر ليعزز حظوظه في البقاء، في المواجهة التي أقيمت في حفر الباطن، في ختام المرحلة 29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفلت ضمك من الهبوط حيث إن خسارته أمام الباطن كانت ستعني عودته رسمياً لدوري الدرجة الأولى إلا أنه انتصر وأجل الحسم الى المرحلة الأخيرة التي ستقام بتوقيت واحد لجميع المباريات يوم الأحد المقبل.

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وشهد الشوط الأول إثارةً كبيرة حيث مالت الأفضلية لضمك الذي شن هجوماً مبكراً وكاد مدافعه الأرجنتيني سيرجيو فيتور الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الأوروغوياني مارتن كومبانيا الذي تصدى لها.

ورد الباطن سريعاً وأهدر لاعبه عبدالملك الشمري هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله سعد خيري لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أن الحارس الجزائري مصطفى زغبة أبعدها بصعوبة.

وواصل الباطن هجومه وسنحت فرصة محققة لمدافعه البرازيلي ريناتو شافيز الذي ارتقى لكرة عائدة بالخطأ من مدافع ضمك فيتور وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت المدافع الجزائري فاروق شافعي أبعدها من خط المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد الأرجنتيني زيلايا مهاجم ضمك أن يمنح فريقه التقدم حينما تلقى تمريرة من زميله منصور حمزي ليسدد الكرة قوية إلا أنها اعتلت العارضة.

وفي الشوط الثاني واصل ضمك هجومه وكاد لاعبه عبدالعزيز مجرشي أن يفتتح التسجيل حينما تلقى تمريرة من زميله زيلايا ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس كومبانيا الذي أبعدها بصعوبة.

ورد الباطن سريعاً وأهدر لاعبه عبدالملك الشمري هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله الهولندي يوسف الجبلي لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وواصل الفريقان تبادل الهجمات حيث أهدر مهاجم ضمك منصور حمزي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله فيتور ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت بعيدة عن الشباك.

وواصل الفريقان مسلسل إهدار الفرص المحققة وهذه المرة حينما تلقى الانغولي فابيو آبرو مهاجم الباطن وحول عرضية زميله عبدالملك الشمري إلا أنها أصابت القائم.

وعند الدقيقة 73 نجح الأرجنتيني زيلايا مهاجم ضمك بافتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله الروماني بوديسكو برأسه لتسكن شباك الباطن.

وواصل ضمك هجومه وتمكن مدافعه عبدالله العمّار من تعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 85 بعدما أكمل تمريرة زميله بوديسكو بقدمه في شباك الحارس كومبانيا.

وشهدت المباراة طرد مدافع الباطن سعد خيري عند الدقيقة 90+1 بعد تدخله العنيف على مهاجم ضمك منصور حمزي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك إلى 33 نقطة ليتقدم للمركز 13، بفارق المواجهات المباشرة عن الباطن صاحب المركز 14.