فياريال يهزم يونايتد ويتوج بالدوري الأوروبي

توج فريق فياريال الإسباني ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 11 / 10 بركلات الترجيح على مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء الأربعاء في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي أقيمت بمدينة غدانسك البولندية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1، حيث بادر جيرارد مورينو بالتسجيل لفياريال في الدقيقة 29، غير أن المهاجم الأوروغواياني المخضرم إدينسون كافاني أدرك التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 55، ليلجأ الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين. لم يفلح كلا الفريقين في حسم الأمور خلال الوقت الإضافي ليضطرا للعب ركلات الترجيح للمرة السابعة في المباريات النهائية للبطولة، التي ابتسمت في النهاية للفريق الإسباني.

مادة اعلانية

وعززت إسبانيا رقمها القياسي كأكثر الدول تتويجا بالدوري الأوروبي، بعدما حصلت أنديتها على لقبها الثالث عشر في البطولة، بينما بقي رصيد إنجلترا متوقفا عند 9 ألقاب، كثاني أكثر الدول حصدا للقب. وأصبح فياريال، الذي توج بأول لقب كبير في تاريخه الذي يمتد إلى 98 عاما، سابع فريق يتوج بالبطولة دون أن يخسر أي مباراة خلال مشواره بالبطولة.

وبات أوناي إيمري مدرب فياريال، صاحب الرقم القياسي كأكثر المدربين فوزا باللقب، بعدما حصل عليه للمرة الرابعة، ليفض شراكته مع المدرب الإيطالي جيوفاني تراباتوني، حيث سبق لإيمري أن فاز بالبطولة ثلاث مرات مع فريقه السابق إشبيلية الإسباني.

وضرب فياريال موعدا في بطولة كأس السوبر الأوروبي مع الفائز من نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، اللذين يلتقيان بمدينة بورتو البرتغالية يوم السبت المقبل.

بدأت المباراة باستحواذ على الكرة من جانب يونايتد، الذي هدد مرمى فياريال للمرة الأولى في الدقيقة السادسة عبر تسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء عن طريق سكوت مكتوميناي، مرت بجوار القائم الأيمن. وبمرور الوقت، بدأ فياريال الدخول لأجواء المباراة، حيث سنحت له أول فرصة للتسجيل في الدقيقة 15 عن طريق مانو تريغويروس، الذي تابع تمريرة عرضية من جهة اليسار، ليسدد مباشرة دون مضايقة من أحد، لكنه وضع الكرة بجانب القائم الأيسر.

وكاد يونايتد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 20 عن طريق لوك شاو، الذي تابع تمريرة عرضية من الجانب الأيمن، أبعدها الدفاع بطريقة خاطئة، لتتهيأ أمامه ويسدد من داخل المنطقة تصويبة أخطأت المرمى. ورد فياريال بفرصة خطيرة في الدقيقة 23، حيث سدد كارلوس باكا ضربة رأس من متابعة لتمريرة عرضية من الناحية اليسرى، علت العارضة بقليل.

وجاءت الدقيقة 29 لتشهد هدف التقدم لفياريال عبر جيرارد مورينو، حيث تابع ركلة حرة مباشرة من الناحية اليسرى نفذت عرضية من داني باريخو، ليسدد الكرة بلمسة سحرية، بعدما أفلت من رقابة الدفاع، ويضعها على يسار الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى يونايتد، داخل الشباك. وحاول لاعبو مانشستر يونايتد إعادة تنظيم الصفوف بشكل سريع داخل أرضية الملعب بعد صدمة الهدف المباغت لفياريال.

وشدد الفريق الإنجليزي من هجماته في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وأرسل ماسون جرينوود كرة عرضية من الجهة اليسرى في الدقيقة 45، لتصطدم الكرة في راؤول ألبيول، قائد فياريال، الذي كاد أن يضعها بالخطأ في مرمى فريقه، لولا يقظة جيرونيمو رولي، حارس مرمى الفريق الإسباني، الذي أمسك الكرة في الوقت المناسب، لينتهي الشوط بتقدم فياريال 1 - صفر على مانشستر يونايتد. وبدأ الشوط الثاني بهجوم مباغت من جانب فياريال، الذي كاد أن يعزز تقدمه بهدف آخر في الدقيقة 48، فبعد مجموعة من التمريرات القصيرة على الجبهة اليسرى انتهت بعرضية إلى داخل المنطقة، لم يتمكن باكا من التعامل معها بشكل صحيح من أمام المرمى تماما، قبل أن يتدخل مدافعو يونايتد سريعا ويبعدوا الكرة عن مناطق الخطورة.

وسرعان ما استعاد يونايتد زمام المبادرة، وسدد مكتوميناي من داخل المنطقة في الدقيقة 54، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركنية أسفرت عن هدف التعادل للفريق الإنجليزي عبر كافاني في الدقيقة 55. ونفذ لوك شاو الركنية على يمين مرمى فياريال، حيث أرسل عرضية أبعدها الدفاع لحدود المنطقة، حيث وجدت متابعة بتسديدة مباشرة ارتطمت بين أقدام لاعبي الفريقين أمام المرمى قبل أن تصطدم في النهاية بقدم مكتوميناي لتتهيأ أمام المهاجم الأوروجواياني، الذي لم يجد صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

وأضاع يونايتد فرصة محققة للتقدم في النتيجة في الدقيقة 57، حيث سدد برونو فيرنانديز من على حدود المنطقة، مرت بجوار القائم الأيمن، بينما طالب لاعبو الفريق الأحمر بالحصول على ركلة جزاء، بعدما لمست الكرة يد باو توريس، مدافع فياريال داخل منطقة جزاء فريقه، لكن حكم المباراة أشار باستمرار اللعب. وأسرع يونايتد من إيقاعه، ومرر فيرنانديز تمريرة عرضية زاحفة في الدقيقة 70 من الجهة اليمنى لراشفورد، الذي سدد مباشرة لكنه وضع الكرة برعونة بجوار القائم الأيسر. ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى أضاع كافاني فرصة أخرى، عندما تابع عرضية من الناحية اليسرى عبر شاو، ليسدد ضربة رأس، غير أن الكرة اصطدمت في باو توريس.

واتسمت ثلث الساعة الأخيرة بالحذر من كلا الفريقين، وإن ظل يونايتد الأكثر امتلاكا للكرة، وكاد بول بوغبا أن يخطف هدف التتويج في الدقيقة 90، حينما تابع عرضية من الجهة اليسرى، ليسدد ضربة رأس مرت فوق العارضة مباشرة. وعلى عكس سير اللعب، أهدر توريس فرصة محققة لفياريال، حيث تهيأت أمامه الكرة داخل المنطقة، لكنه سدد دون تركيز، ليضعها بعيدة عن المرمى في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1 ويلجأ الفريقان لخوض الوقت الإضافي.

وحاول فياريال استغلال التراجع النسبي في أداء يونايتد، وسدد ألبيرتو مورينو من داخل المنطقة في الدقيقة 99، لكنها لم تكن متقنة لتخرج إلى ركلة مرمى، بينما أهدر باكو ألكاسير مهاجم الفريق الأصفر فرصة أخرى في الدقيقة التالية. ولم يشهد الوقت المتبقي من الشوطين الثالث والرابع أي جديد، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي اتسمت بالإثارة بعدما سجل فياريال جميع ركلاته الـ11 التي سددها، بينما أحرز لاعبو مانشستر يونايتد 10 ركلات، قبل أن يهدر دي خيار الركلة الحادية عشرة، ليمنح اللقب لفياريال.