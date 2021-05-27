فيرنر: تعيين فليك "مثالي"

يرى تيمو فيرنر مهاجم المنتخب الألماني أن قرار اتحاد الكرة المتمثل في تعيين هانزي فليك مديرا فنيا لمنتخب الماكينات "خيارا مثاليا".

وقال فيرنر مهاجم تشيلسي الإنجليزي في مقابلة مع محطة "سبورت1" ، "هو شخص رائع ومدرب مذهل حقا".

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وأعلن اتحاد الكرة الألماني أمس الأول الثلاثاء تعيين فليك في منصب المدير الفني للمنتخب الألماني خلفا ليواخيم لوف الذي سيترك منصبه بعد يورو 2020".

وبحسب فيرنر فإن ما حققه فليك مع بايرن ميونخ البطل القياسي للبوندسليغا، "إنجاز لا يمكن تخطيه، من وجهة نظري هو الرجل المثالي لاتحاد الكرة الألماني نظرا لشخصيته وأدائه، ولديه أيضا أوجه شبه مع لوف".

وفيما يتعلق بكأس الأمم الأوروبية، قال فيرنر "لا نعرف وضعنا بشكل محدد لكن الإمكانات اللازمة للفوز بلقب يورو موجودة بالتأكيد".

وقبل البطولة التي تنطلق في 11 يونيو المقبل، يخوض فيرنر مع فريقه تشيلسي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في مواجهة مانشستر سيتي في بورتو يوم السبت المقبل.

وخلال يورو 2020 يلتقي المنتخب الألماني في ميونخ مع فرنسا يوم 15 يونيو ثم البرتغال في 19 يونيو ثم المجر في 23 يونيو.

وأشار فيرنر "ربما سيكون من الجيد بالنسبة لنا أن نبدأ البطولة كفريق ضعيف وليس كمرشحين للفوز، هذا سيسمح لنا باللعب بحرية أكبر بعض الشيء".