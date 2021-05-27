لايبزيغ ينتظر قرار فيفا بخصوص أوغستين

ينتظر فريق لايبزيغ وصيف الدوري الألماني لكرة القدم القرار الخاص بالنزاع القانوني مع ليدز يونايتد بشأن قيمة صفقة انتقال جين كيفين أوغستين مهاجم نانت الفرنسي.

وجرى تصعيد القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكان من المتوقع صدور القرار بها بحلول مارس أو أبريل.

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وقال أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي للايبزيغ في مؤتمر صحافي عبر تقنية الفيديو مساء الأربعاء "مازلنا ننتظر الحكم، نشعر بهدوء شديد حيال الأمر".

ودفع لايبزيغ 16 مليون يورو لباريس سان جيرمان عندما تعاقد مع أوغستين في 2017. وفي موسم 2019 - 2020 تم إعارة أوغستين من لايبزيغ إلى ليدز يونايتد وتضمن العقد بندا إلزاميا لليدز يونايتد بالتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي حال صعوده من دوري البطولة الإنجليزية إلى الدوري الممتاز.

ولكن ندرت مشاركات أوغستين مع ليدز في حملة الترقي لدوري الأضواء حيث خاص ثلاث مباريات فقط مع الفريق.

وأكد ليدز أن شراء أوغستين ليس إلزاميا بما أن الترقي حدث بعد 30 يونيو بسبب جائحة كورونا، وبالتالي فإن عقد اللاعب مع النادي كان قد انتهى قبل حسم التأهل للدوري الممتاز.

ويرتبط أوغستين بعقد مع نانت الفرنسي حاليا لكن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما لم يستعد عافيته وتم نقله للفريق الرديف بالنادي الفرنسي في فبراير الماضي.