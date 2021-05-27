.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لايبزيغ ينتظر قرار فيفا بخصوص أوغستين

اللاعب الفرنسي

لايبزيغ ينتظر قرار فيفا بخصوص أوغستين

متابع الغاء المتابعة

لايبزيغ - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

ينتظر فريق لايبزيغ وصيف الدوري الألماني لكرة القدم القرار الخاص بالنزاع القانوني مع ليدز يونايتد بشأن قيمة صفقة انتقال جين كيفين أوغستين مهاجم نانت الفرنسي.

وجرى تصعيد القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكان من المتوقع صدور القرار بها بحلول مارس أو أبريل.

وقال أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي للايبزيغ في مؤتمر صحافي عبر تقنية الفيديو مساء الأربعاء "مازلنا ننتظر الحكم، نشعر بهدوء شديد حيال الأمر".

ودفع لايبزيغ 16 مليون يورو لباريس سان جيرمان عندما تعاقد مع أوغستين في 2017. وفي موسم 2019 - 2020 تم إعارة أوغستين من لايبزيغ إلى ليدز يونايتد وتضمن العقد بندا إلزاميا لليدز يونايتد بالتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي حال صعوده من دوري البطولة الإنجليزية إلى الدوري الممتاز.

ولكن ندرت مشاركات أوغستين مع ليدز في حملة الترقي لدوري الأضواء حيث خاص ثلاث مباريات فقط مع الفريق.

وأكد ليدز أن شراء أوغستين ليس إلزاميا بما أن الترقي حدث بعد 30 يونيو بسبب جائحة كورونا، وبالتالي فإن عقد اللاعب مع النادي كان قد انتهى قبل حسم التأهل للدوري الممتاز.

ويرتبط أوغستين بعقد مع نانت الفرنسي حاليا لكن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما لم يستعد عافيته وتم نقله للفريق الرديف بالنادي الفرنسي في فبراير الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
تحول علمي لا يصدق.. تحول علمي لا يصدق.. "كان أعمى واستعاد بصره"!
الأكثر قراءة
لجنة الانضباط تمهل اتحاد جدة 30 يوماً قبل خصم نقاطه لجنة الانضباط تمهل اتحاد جدة 30 يوماً قبل خصم نقاطه
زيدان يكشف أسباب الرحيل: ريال مدريد لم يعد يثق بي زيدان يكشف أسباب الرحيل: ريال مدريد لم يعد يثق بي
تشيفرين: الريال وبرشلونة ويوفنتوس أصابوا أنفسهم بـ تشيفرين: الريال وبرشلونة ويوفنتوس أصابوا أنفسهم بـ"الشلل"
البرازيل تستضيف كوبا أميركا بدلاً من الأرجنتين البرازيل تستضيف كوبا أميركا بدلاً من الأرجنتين
صعود الطائي إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين صعود الطائي إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين
استبعاد رونالدو من القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا استبعاد رونالدو من القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد