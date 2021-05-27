ميلان يتعاقد مع الحارس الفرنسي مانيان 5 أعوام

أعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع الحارس مايك مانيان من ليل الفرنسي لخمس سنوات.

وخاض الحارس البالغ عمره 25 عاما مباريات الموسم بأكمله مع ليل الذي فاز بلقب الدوري الفرنسي بتفوقه بنقطة واحدة على باريس سان جيرمان.

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وقال النادي في بيان "وقع الحارس عقدا مع ميلان حتى 30 يونيو 2026 وسيرتدي القميص رقم 16".

وسيحل مانيان بدلا من جيانلويجي دوناروما بعد أن أكد باولو مالديني المدير الفني لميلان أن الدولي الإيطالي سيغادر النادي وسيصبح حرا في الانتقال لأي فريق آخر بالمجان بنهاية عقده الشهر المقبل. لكن مالديني أكد عدم وجود مشاعر سيئة.

وقال في تصريحات تلفزيونية "نتوجه بالشكر لكل اللاعبين الذين قدموا موسما رائعا مع الفريق. تحلى جيجي بصفات القائد. بعض الناس تجد صعوبات في فهم طبيعة الاحتراف والاستعداد لمغادرة النادي. أعلم صعوبة تفهم الأمر لكن أصبح من الصعوبة بمكان على أي لاعب الاستمرار في مكان واحد من بداية مشواره لنهايته. نكن الاحترام لكل شخص خدم النادي. سننفصل لكني أتمنى له كل التوفيق".

واحتل ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي هذا الموسم لينهي انتظارا دام ثمانية أعوام للعودة لدوري الأبطال.

وانضم مانيان، الذي تدرج في الفئات السنية في باريس سان جيرمان، إلى ليل في 2015 وخاض 180 مباراة مع الفريق الفرنسي.

وخاض مباراة واحدة مع منتخب فرنسا في اكتوبر تشرين الأول 2020 وتم اختياره ضمن تشكيلة المدرب ديدييه ديشان لبطولة أوروبا هذا الصيف.