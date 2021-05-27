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"يويفا" يبحث إمكانية إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض

من خروج بايرن ميونخ أمام باريس بسبب قاعدة الأهداف خارج الأرض

"يويفا" يبحث إمكانية إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض

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زيورخ - رويترز

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قالت صحيفة تايمز البريطانية، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سيبحث في وقت لاحق من الأسبوع الحالي إمكانية إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في بطولاته.

وتطبق القاعدة في حسم نتيجة أي مواجهة من مباراتين واحدة للذهاب والثانية للإياب عند تعادل الطرفين في النتيجة الإجمالية، إذ يتوج الفريق الذي أحرز عددا أكبر من الأهداف خارج ملعبه فائزا.

وبدأ اليويفا تطبيق هذه القاعدة في موسم 1965-1966 لكن ثار حولها الكثير من الجدال هذا الموسم في ظل إقامة بعض المباريات في ملاعب محايدة دون جمهور بسبب جائحة كوفيد-19.

وقالت الصحيفة إن لجنة المسابقات التابعة لليويفا ستبحث هذه القاعدة خلال اجتماعها في بورتو البرتغالية يوم الجمعة المقبل قبل يوم واحد من موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي ومواطنه الانجليزي تشيلسي.

وفي الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا خرج بايرن ميونيخ بطل الموسم الماضي بناء على قاعدة الأهداف خارج الأرض في دور الثمانية لصالح باريس سان جيرمان كما خرج يوفنتوس الإيطالي بناء على نفس القاعدة من دور 16 أمام بورتو البرتغالي.

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