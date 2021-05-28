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بعد 53 عاماً.. تفاريس يعيد "الهاتريك" إلى نهائي كأس الملك

تفاريس رجب خميس النور موسى

بعد 53 عاماً.. تفاريس يعيد "الهاتريك" إلى نهائي كأس الملك

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دبي - أحمد المصعبي

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بات جوليو تفاريس ثالث لاعب يسجل ثلاثية "هاتريك" في نهائي كأس الملك منذ 53 عاماً بعدما هز شباك التعاون في اللقاء الذي جمعهما على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وجاءت ثلاثية تفاريس عن طريق جزائية في الشوط الأول وتسديدة بالقدم اليسرى في الشوط الثاني عادل بها النتيجة قبل أن يحسم اللقاء برأسيته في الوقت بدل الضائع، وبهذه الأهداف الثلاثة أصبح تفاريس ثالث لاعب يسجل ثلاثية بعد رجب خميس لاعب الهلال والنور موسى لاعب الاتحاد.

وتعود بداية بطولة كأس الملك إلى عام 1957 وحينها فاز الوحدة على الاتحاد برباعية نظيفة سجلها حسني باز، هدفان، بشري عبدالله وعابدين مرحوم "جنجا".

وشهد نهائي 1961 أول "هاتريك" بتاريخ البطولة عندما تكفل رجب خميس بتتويج فريقه الهلال على حساب الوحدة بتسجيله ثلاثية رغم تسجيل الأخير هدفين عن طريق حسن دوش وعبدالرحمن الجعيد.

وفي نهائي 1968 هزم الاتحاد نظيره النصر بخماسية، 5 - 3، وسجل أهدافه حينها النور موسى، هاتريك، وسعيد غراب وعبدالله بكر، بينما سجل لأصفر الرياض عثمان نجيب وأحمد الدنيني وميرزا أمان.

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