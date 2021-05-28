محرز يبحث عن كأسه "السابعة" أمام تشيلسي

يسعى رياض محرز نجم المنتخب الجزائري ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي للفوز بكأسه السابعة في مسيرته عندما يواجه نادي تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت.

ويتواجه الفريقان الإنجليزيان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 على ملعب نادي بورتو البرتغالي "دراغاو" بعدما أقصى سيتي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي فريق ريال مدريد الإسباني.

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وانتقل محرز إلى مانشستر سيتي في صيف 2018 بعد موسمين من فوزه بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وتتويجه بالبطولة العريقة مع ليستر سيتي.

ومنذ انتقاله إلى فريق مانشستر الأزرق، شارك محرز في 4 نهائيات بطولات كؤوس "خروج المغلوب" من أصل 6 وصل لها ناديه وتوج بها جميعها فيما كان غيابه الوحيد عن مباراة كأس الدرع الخيرية 2019 أمام ليفربول بعد فوزه ببطولة كأس إفريقيا مع منتخب الجزائر، ما دعا غوارديولا إلى عدم المخاطرة باستدعائه إلى النهائي الذي فاز به لاعبوه بركلات الترجيح.

ولعب محرز في عامه الأول 66 دقيقة أمام تشيلسي في نهائي الدرع الخيرية 2018، وحينها توج الفريق بثنائية أغويرو، فيما لعب 55 دقيقة أمام واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وحقق الفريق البطولة وقتها بسداسية نظيفة سجلها سيلفا وجيسوس، هدفان، دي بروين، ستيرلنغ، هدفان.

وفي ثلاث نسخ متتالية من نهائيات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، 2019 و2020 و2021، قضى المباراة الأولى أمام تشيلسي على دكة البدلاء وهو ما حدث في الثانية أمام أستون فيلا، بينما لعب نهائي نسخة 2021 كاملا والذي فاز به الفريق على توتنهام.