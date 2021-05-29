اتحاد جدة يواجه النصر بحثاً عن التأهل الآسيوي المباشر

سيكون ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض مسرحاً لقمة ملتهبة تجمع النصر أمام ضيفه اتحاد جدة، في حين يتلقي أهلي جدة أمام ضيفه الاتفاق، والرائد أمام الفتح في المرحلة الأخيرة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ملعب مرسول بارك يسعى اتحاد جدة لتحقيق فوزٍ قد يصعد به للمركز الثاني في حال تعثر الشباب حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على النصر.

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وقدّم اتحاد جدة أداءً مميزاً في آخر مرحلتين على أبها والعين ليضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل. ويبحث الاتحاد عن فوزٍ قد يصعد به للمركز الثاني في حال تعثر الشباب بالخسارة أو التعادل أمام الوحدة. ويدخل الاتحاد المباراة في المركز الثالث برصيد 53 نقطة وبفارق نقطة عن الشباب صاحب المركز الثاني.

وفي المقابل يتطلع النصر لتحقيق فوزٍ في ختام موسمه المتعثر والذي لم ينجح فيه بالمنافسة على اللقب أو تحقيق مركزٍ آسيوي على الأقل. ويطمح النصر لتحقيق فوزٍ اهداف قد ينهي به موسمه في المركز الرابع في حال تعثر التعاون بالخسارة أو التعادل أمام ضمك.

وستكون المباراة مهمة للنصر الذي يتطلع لاستعادة نغمة الانتصارات أمام اتحاد جدة التي توقفت في آخر 4 مباريات في الدوري ولم يعرف النصر طعم الانتصار على الاتحاد في آخر 4 مباريات التي حقق فيها الاتحاد انتصار وحيد وتعادلا بنتيجة 1-1 في آخر 3 لقاءات. ويدخل النصر المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 46 نقطة وبفارق نقطة عن التعاون صاحب المركز الرابع.

وعلى ملعب رديف الجوهرة المشعة يلتقي أهلي جدة أمام ضيفه الاتفاق في مباراة تحسين مراكز. وخرج الفريقان هذا الموسم بلا بطولات هذا الموسم وفشلا أيضاً في الحصول على مقعدٍ آسيوي حيث يحتل الاتفاق المركز السادس برصيد 44 نقطة، في حين يحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يبحث الرائد عن تحسين مركزه حينما يستضيف الفتح الباحث عن المحافظة على المركز السابع. ونجا الرائد من صراع الهبوط على الرغم من قربه من فرق المؤخرة إلا أن تفوقه في المواجهات المباشرة على الوحدة وأبها والقادسية ساهم في ضمان بقائه موسماً جديداً إذ يحتل المركز العاشر برصيد 35 نقطة. في حين يبحث الفتح عن إنهاء موسمه وهو محافظاً على المركز السابع الذي يحتله برصيد 41 نقطة وبفارق نقطتين عن أهلي جدة صاحب المركز الثامن.