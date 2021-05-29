الاتحاد المصري يوقف مدرب الزمالك مباراتين

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم يوم السبت إيقاف الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك مباراتين عقب طرده خلال مواجهة الإسماعيلي في كأس مصر يوم الخميس الماضي.



وقال الاتحاد في بيان: اتخذت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدة قرارات وفقا لتقارير الحكام والمراقبين عن الأحداث التي جرت في المباريات التي أقيمت مؤخرا، وتقرر إيقاف باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع تغريمه 70 ألف جنيه مصري انقسمت إلى 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي، و50 ألف جنيه للتحريض على الانسحاب خلال مباراة الفريق مع الإسماعيلي بكأس مصر.



وزاد: وقررت اللجنة أيضا إيقاف أشرف بنشرقي لاعب الزمالك مباراة واحدة لطرده بعد الحصول على إنذارين خلال المباراة ذاتها، وإيقاف زميليه فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي مباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.



وسجل بنشرقي هدف الفوز 1-صفر قبل حصوله على إنذار ثم بطاقة حمراء للاعتراض في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.



كما طرد أمين عمر حكم المباراة كارتيرون لنزوله للملعب واعتراضه بشكل غير لائق على طرد بنشرقي.

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