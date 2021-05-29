الهلال يسعى لاختتام موسمه بالفوز على الفيصلي

يسعى الهلال لاختتام موسمه بتحقيق انتصار على الفيصلي، في مواجهة التتويج التي سيحتضنها ستاد الملك فهد، بالعاصمة الرياض، في المرحلة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الهلال بحسم لقب دوري كأس محمد بن سلمان في المرحلة السابقة بعد فوزه أمام مضيفه التعاون 1-صفر، ليحافظ على لقبه للمرة الثانية على التوالي.

مادة اعلانية

وقررت إدارة الهلال نقل المباراة الختامية لاستاد الملك فهد الدولي بعد أخذ الموافقة من اتحاد القدم، وذلك لإتاحة الفرصة لحضور عدد أكبر من جماهيره، كون أن سعة الملعب تفوق سعة ستاد الأمير فيصل بن فهد.

وقدّم الهلال أداءً مميزاً في مبارياته الأربع الأخيرة على الرغم من تعادله أمام ضيفه الباطن، إلا أنه حقق نتائج كبيرة بفوزه على الشباب وصيفه وأهلي جدة بنتيجة 5-1 وفوزه على التعاون بهدف نظيف. وسيفقد مدربه البرتغالي جوزيه مورايس لاعبه محمد كنّو الذي تعرض لإصابة قوية خلال تدريبات فريقه يوم أمس الأول.

وفي المقابل يدخل الفيصلي المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد تتويجه بقلب كأس الملك بفوزه أمام التعاون 3-2. وقدّم الفيصلي أداءً مميزاً في نهائي الكأس حيث نجح بقهر ظروفه وسجّل اسمه بأحرفٍ من ذهب في سجلات أبطال كأس الملك.

ودخل الفيصلي المباراة بغياب 3 من أبرز ركائزه الأساسية حيث لم يشارك البرازيلي ايغور روسي ومواطنيه رافاييل سيلفا وغيليرمي بسبب الايقاف.

وعلى الرغم من أن الفيصلي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه محمد النخيلان عند الدقيقة 83 والنتيجة 2-2 إلا أنه نجح بتسجيل هدف الفوز القاتل الذي سجله مهاجمه الرأس أخضري جوليو تافاريس عند الدقيقة 90+3.

وسيدخل الفيصلي المباراة بدون ضغوطات بعدما ضمن للبقاء في دوري كأس محمد بن سلمان كونه يتفوق في المواجهات المباشرة على الباطن وضمك صاحبي المركر 13 و14.