إيطاليا تكتسح سان مارينو وتمدد سلسلة انتصاراتها

أظهرت إيطاليا استعدادها القوي لبطولة أوروبا لكرة القدم بعد أن سحقت سان مارينو 7-صفر في لقاء ودي اليوم الجمعة.

وواجه فريق المدرب روبرتو مانشيني صعوبة في التفوق على المنافس المتواضع في بداية المباراة في سردينيا حتى افتتح القائد فيدريكو برنارديسكي التسجيل في الدقيقة 31 ثم أضاف مدافع ساسولو جيان ماركو فيراري الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق في أول مباراة دولية له.

مادة اعلانية

وحول ماتيو بوليتانو النتيجة إلى 3-صفر بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني وأضاف أندريا بيلوتي مهاجم تورينو الهدف الرابع ببراعة وسجل ماتيو بيسينا الخامس بعد دقائق. وبتسديدة رائعة من بوليتانو وأخرى قريبة المدى من بيسينا أكملت إيطاليا فوزها السابع على التوالي.

وستلعب إيطاليا مباراة ودية أخرى ضد جمهورية التشيك يوم الجمعة المقبل في بولونيا قبل أن تبدأ مشوارها في بطولة أوروبا التي تنطلق في 11 يونيو حزيران وتمتد حتى 11 يوليو تموز.

وتفتتح إيطاليا مشوارها بالبطولة أمام تركيا قبل أن تواجه سويسرا وويلز. وتخوض كل هذه المباريات في روما.