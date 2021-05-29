"بصمة" بنزيمة تبعث الأمل في فرنسا

بدون شك جاءت عودة كريم بنزيمة إلى تشكيلة فرنسا في بطولة أوروبا لكرة القدم لتزيد من قوة هجوم بطلة العالم لكن مهاجم ريال مدريد لم يترك بصمته مع المنتخب حتى الآن.

وبينما تكشف أهدافه 30 مع ريال مدريد بجميع المسابقات هذا الموسم الكثير، نادرا ما تألق بنزيمة مع المنتخب في 81 مباراة حيث سجل هدفين فقط في بطولة أوروبا 2012 وكأس العالم 2014 مقابل 32 و24 هدفا على الترتيب في هذين الموسمين مع ريال مدريد.

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ومع ذلك فقد نضج منذ مباراته الدولية الأخيرة في أكتوبر تشرين الأول 2015، وأصبح مهاجما أكثر قوة بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في 2018.

ومن المرجح أن يكون أوليفييه جيرو هو من يفسح المجال في التشكيلة الأساسية ليقوم بنزيمة بالمهمة التي تألق فيها مع ريال مدريد منذ رحيل زميله البرتغالي السابق وسيكون على ديدييه ديشان مدرب فرنسا تعديل أسلوب لعب المنتخب.

وقد يميل ديشان إلى التخلي عن خطة 4-3-3 التي اعتمد عليها في نهائي كأس العالم 2018 واللجوء لخطة أكثر طموحا 4-2-3-1 مع وجود كيليان مبابي وأنطوان جريزمان وكينجسلي كومان لدعم بنزيمة.

ومثل هذا التغيير سيضع ضغطا هائلا على بنزيمة لتسجيل الأهداف حيث لن يكون هناك سوى نجولو كانتي وبول بوجبا في خط الوسط لحماية الدفاع.

وقال ديشان بعدما نحى جانبا خلافه مع بنزيمة "علينا إيجاد التوازن". وتنطبق هذه الملاحظة الفنية على ما يحدث خارج الملعب أيضا. فبنزيمة لم يلعب مع المنتخب منذ 2015 بعد فضيحة ابتزاز سيخضع بسببها للمحاكمة في أكتوبر المقبل والتي أعقبها تعليق في 2016 قال فيه إن ديشان "رضخ لضغوط العنصريين في فرنسا" لاستبعاد المهاجم من تشكيلة بطولة أوروبا الماضية.

وفي العام الماضي كتب جيرو في حسابه في انستغرام "لا يمكنك مقارنة الكارتنغ وفورمولا 1، وأنا لطيف (بهذا القول)".

وتحدث ديشان عن أنه درس كل شيء قبل إعادة بنزيمة إلى التشكيلة، أوضح "إنه ينضم إلى مجموعة لها تاريخ من الأجواء الجيدة داخل وخارج الملعب. هذا أمر مهم".

وتابع "إذا كنت أعتقد أنه لن يكون مناسبا لهذه المجموعة لما قمت بضمه". وبمجرد أن يستقر مع التشكيلة من المتوقع أن يتألق بنزيمة على أرض الملعب.

وقال ديشان "كريم لديه إحصاءات رائعة مع ناديه منذ فترة. لكني كنت على دراية بمستواه. وأتوقع منه أن يقدم لنا ما يقدمه لناديه".