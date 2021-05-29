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تعيين سباليتي مدرباً لنابولي

المدرب الجديد

تعيين سباليتي مدرباً لنابولي

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نابولي - رويترز

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أكد نادي نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت تعيين لوتشيانو سباليتي مدربا جديدا لفريقه خلفا لسلفه جينارو غاتوزو.

وتخلى سباليتي (62 عاما) صاحب الخبرة الطويلة عن أخر مهمة تدريبية له مع إنتر ميلان في 2019 بعد أن حقق أكبر نجاح في مسيرته في إيطاليا مع روما حيث فاز مع الفريق بكأس إيطاليا مرتين متتاليتين في عامي 2007 و2008.

وتأكد رحيل غاتوزو عن نابولي في الأسبوع الماضي بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عقب تعادله في الجولة الأخيرة من الموسم أمام إيلاس فيرونا.

وفي بيان مقتضب قال أوريليو دي لورينتيس مالك نابولي "يسعدني الإعلان عن تعيين لوتشيانو سباليتي مدربا لنابولي بداية من أول يوليو، مرحبا بك لوتشيانو.. سنقوم بعمل رائع سويا".

وكان غاتوزو تولى تدريب نابولي خلفا لكارلو أنشيلوتي في ديسمبر كانون الأول 2019 وقاده للتتويج بلقب كأس إيطاليا في يونيو 2020. وبعد رحيله عن نابولي تولي جاتوسو تدريب فيورنتينا الأسبوع الماضي.

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