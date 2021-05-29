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"الانضباط" توقف مدرب الوحدة شهرين

اليوناني دونيس

"الانضباط" توقف مدرب الوحدة شهرين

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم السبت إيقاف اليوناني جورجيوس دونيس مدرب نادي الوحدة لشهرين بعد أحداث مباراة فريقه مع النصر.

وفي بيان اللجنة ثبتت مخالفة المدرب اليوناني بالمشاركة في المباراة وهو غير مؤهل قانونياً للمشاركة فيها، ليعلن إيقافه لشهرين وتغريمه 60 ألف ريال.

وأصدرت اللجنة قرارات أخرى متعلقة بلقاء الوحدة والنصر منها إيقاف بوتيا مدافع الفريق الغربي لمباراتين لارتكابه سلوكا مشينا على لاعب النصر، كما ألزمت النادي بدفع 10 آلاف ريال بعد حصول 6 لاعبين على كروت صفراء، بالإضافة إلى إيقاف باسم عطالله لاعب الفريق لمباراتين لاعتدائه على مسؤول الفريق المناس.

وزاد بيان اللجنة: إيقاف خالد العطوي مباراتين لإساءته لمسؤول مباراة الاتفاق والرائد وتغريم التعاون 10 آلاف ريال بعد حصول 7 لاعبين على كروت صفراء.

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