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الهلال يتعاقد مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم

جارديم
جارديم تولى تدريب موناكو الفرنسي في فترتين مختلفتين

الهلال يتعاقد مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم

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العربية.نت

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أعلن نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل يوم الثلاثاء تعاقده مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم ابتداء من الموسم المقبل.

وبدأ جارديم المولود في فنزويلا، مسيرته التدريبية في 1998، وواصل التنقل بين أندية بلاده حتى وصوله إلى دكة سبورتنغ براغا في 2011 قبل أن يبدأ أول مغامرة خارجية مع أولمبياكوس اليوناني ويعود بعدها إلى سبورتنغ لشبونة ومنه إلى موناكو الفرنسي.

وتولى ليوناردو تدريب موناكو على فترتين، إذ انتهت الأولى في أكتوبر 2018 بعدما أقيل بسبب سوء نتائج فريق الإمارة، قبل أن يعود مجدداً لقيادة ذات الفريق في يناير 2019 عقب إقالة تيري هنري من منصبه، لكن التجربة الثانية لم تستمر أبعد من ديسمبر من ذلك العام.

وطوال مسيرته التدريبية الممتدة 23 عاما توج جارديم بثلاث بطولات، وهي كأس السوبر اليوناني وكأس اليونان في 2013 والدوري الفرنسي 2016 - 2017، ومن أبرز إنجازاته بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسنة نفسها مع نجمه الشاب الفرنسي كيليان مبابي الذي اكتشف موهبته، والخسارة أمام يوفنتوس وصيف البطل في تلك النسخة.

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