شقيق أغويرو يهاجم غوارديولا

هاجم شقيق الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، المدرب الإسباني بيب غوارديولا، مؤكدا بأنه أبدا لم يكن يرغب بوجود شقيقه في الفريق.

وخسر مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي ليُحرم من التتويج بالبطولة الكبرى للمرة الأولى في تاريخه، كما أن المهاجم الأرجنتيني لم يشارك في المواجهة حتى الدقيقة 77 عندما أدخله غوارديةلا بديلا لستيرلنغ.

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وكان مانشستر سيتي أعلن في وقت سابق من الموسم بأن المهاجم الأرجنتيني وهداف الفريق التاريخي سيغادر نهاية الموسم بعد قضاء 10 أعوام في النادي الإنجليزي.

وكتب ماوريسيو ديل كاستيو، شقيق أغويرو، تغريدة على حسابه في "تويتر" قبل أن يحذفها لاحقا، وكتب فيها: لم يكن يرغب غوارديولا بشقيقي في النادي منذ قدومه في عام 2016.

وبرر شقيق أغويرو حذفه للتغريدة مؤكدا بأنه سيكتبها مرة أخرى إن استدعى الأمر ذلك إلا أنه حذها بسبب الانتقادات والهجوم الذي تلقاه.

وكان سيتي تعاقد مع أغويرو، 32 عاما، قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني ليحقق برفقة الفريق في أعوامه العشر 12 بطولة محلية، 5 بطولات دوري إنجليزي، كأس اتحاد إنجليزي و5 بطولات كأس الرباطة الإنجليزية، وفاز بهداف بطولة الدوري في موسم 2014 – 2015، وسجل الدولي الأرجنتيني 247 هدفا في 375 مباراة.

وربطت العديد من الأخبار ذهاب أغويرو إلى برشلونة، نادي غوارديولا السابق، ليؤكد الأخير بقوله في ختام الدوري الإنجليزي "بات قريبا من الذهاب إلى كامب نو، وهو لا يعوض بالنسبة لسيتي" مضيفا "هو شخص مميز وساعدني كثيرا ولا نستطيع تعويضه".