كانتي يواصل سيطرته على الوسط بعرض مذهل

عزز الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي مكانته ضمن أفضل لاعبي خط الوسط في كرة القدم الحديثة حيث قدم عرضا مذهلا جعله يستحق جائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما ساهم في الفوز 1-صفر على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت.

وكان اللاعب البالغ عمره 30 عاما يلعب في صفوف كاين المنتمي لدوري الدرجة الفرنسي منذ ست سنوات فقط، لكنه أصبح بعد ذلك يحصد الألقاب مع مختلف الفرق.

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وحصد كانتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي في 2016، ثم مع تشيلسي في العام التالي. وبعد إحراز كأس الاتحاد الإنجليزي مع النادي اللندني، ساهم في فوز فرنسا بكأس العالم 2018.

ونال لقب الدوري الأوروبي في العام التالي قبل أن يحصد لقب دوري الأبطال في البرتغال. وربما تستمر مسيرة الإنجازات مع فرنسا المرشحة لحصد لقب بطولة أوروبا التي تنطلق الشهر المقبل. وأمام سيتي، أظهر كانتي لماذا كان وراء كل هذه النجاحات. وقال جو كول لاعب وسط تشيلسي السابق الذي يعمل حاليا كمحلل في محطة (بي.تي سبورت) "كانتي مذهل. أشعر بالإرهاق لمجرد مشاهدته".

وأضاف "لعبت (في تشيلسي) مع (الفرنسي الدولي) كلود مكاليلي وكنت أعتقد أنه الأفضل حتى شاهدت هذا الفتى. إنه مثل مكاليلي لكن بإمكانات إضافية. بنفس الطريقة التي يملك فيها المهاجم الغريزة أمام المرمى، هو يملك ذلك في منتصف الملعب. لم يكن بوسع (إيلكاي) غندوغان و(برناردو) سيلفا و(فيل) فودين (ثلاثي سيتي) التعامل معه". 8واعتاد كانتي أن يحظى بالإشادة بسبب قدرته على قطع الكرات، لكنه ركض بالكرة ومرر كرات سريعة ليساعد تشيلسي على شن هجمات مرتدة.

وحصل كانتي على العديد من الجوائز الفردية لكنه يستحق أن يدخل بقوة السباق على ألقاب أكبر مثل الكرة الذهبية، وربما يحصل على مثل هذه الفرصة خلال العام الجاري خاصة إذا قاد فرنسا للقب الأوروبي.