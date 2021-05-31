الباطن ينجو والوحدة والقادسية يرافقان العين لدوري الدرجة الأولى

غادر فريقا الوحدة والقادسية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ليعودا لدوري الدرجة الأولى برفقة العين والذي هبط مبكراً، بعد خسارة الأول من الشباب وتعادل الثاني أمام أبها 1-1، في حين نجا الباطن بأعجوبة من الهبوط بعد فوزه الصعب على مضيفه العين 4-3، في المرحلة الأخيرة من المسابقة.

وعاد الوحدة مجدداً لدوري الدرجة الأولى بعد 3 مواسم قضاها في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حيث أكمل موسمه المهزوز بخسارته في المرحلة الأخيرة من الشباب 2-صفر.

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وسجّل هدفي الشباب لاعبه البرتغالي فابيو مارتينيز عند الدقيقة 24 والنيجيري أوديون إيغالو عند الدقيقة 56.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 57 ليحافظ على المركز الثاني ويتأهل بمقعد مباشر لدوري أبطال آسيا، في حين بقي الوحدة على رصيده السابق 32 ليبقى في المركز قبل الأخير.

وعلى ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر عاد القادسية لدوري الدرجة الأولى سريعاً بعد تعادله أمام ضيفه أبها 1-1.

وفرط القادسية في البقاء حيث أن انتصاره كان سيعني بقاءه دون النظر لنتائج منافسيه.

وتقدم القادسية أولاً بهدف عند الدقيقة 45 عن ركلة جزاء نفذها لاعبه الكولومبي دانيلو اسبريلا.

وفي الشوط الثاني فرض أبها سيطرته وانتظر حتى الدقيقة 85 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق مهاجمه صالح العمري وهو الهدف الذي أنقذ فريقه من الهبوط حيث أن الخسارة كانت ستعيد أبها لدوري الدرجة الأولى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها إلى 36 نقطة ليبقى في المركز 13، وارتفع رصيد القادسية الى 35 نقطة ليتراجع للمركز 14 ويهبط لدوري الدرجة الأولى.

وعلى ستاد مدينة الملك سعود بالباحة نجا الباطن من الهبوط بعد فوزه الصعب أمام مضيفه العين 4-3.

وكانت المباراة تسير باتجاه فوز سهل للباطن حيث نجح بافتتاح التسجيل بعد مرور 29 دقيقة عن طريق مهاجمه الأنغولي فابيو آبرو.

وواصل الباطن هجومه وتمكن لاعبه الهولندي محمد رايحي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 35 بعدما أكمل تمريرة مواطنه بوسف الجبلي بقدمه في شباك العين.

وفي الشوط الثاني انقلب حال المباراة رأساً على عقب في الربع ساعة الأول حيث فرض العين سيطرته وتمكن من تسجيل هدفين متتاليين عن طريق مهاجميه ربيع سفياني عند الدقيقة 50 والنيجري أمادو موتاري عند الدقيقة 57.

وكثّف العين هجومه وتمكن مهاجمه ربيع سفياني من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 66.

وحاول الباطن إنقاذ ما يمكن إنقاذه حيث أنه يحتاج للفوز للبقاء وكثّف هجومه ونجح لاعبه الهولندي يوسف الجبلي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 76 عن طريق ركلة جزاء ليواصل هجومه ويتمكن لاعبه محمد رايحي بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 84 عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الباطن إلى 36 ليتقدم للمركز 12 لينجو من الهبوط، في حين بقي العين على رصيده السابق 20 نقطة ليبقى في المركز الأخير.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها واصل ضمك انتفاضته بعد فوزه على ضيفه التعاون 2-صفر ليضمن البقاء في الدوري للموسم الثالث على التوالي.

ويدين ضمك بهذا الفوز لمهاجمه الأرجنتيني زيلايا الذي سجّل هدفي الفوز عند الدقيقتين 41، 52 عن طريق ركلتي جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك الى 36 نقطة ليتقدم للمركز العاشر، وبقي التعاون على رصيده السابق 47 نقطة ليبقى في المركز الرابع.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء تعادل الرائد أمام مضيفه الفتح 2-2 ليضمن بقاءه موسماً آخر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الفتح بهدف عند الدقيقة 40 سجله مهاجمه الجزائري هلال سوداني، ونجح الرائد بقلب النتيجة بتسجيله هدفين عند الدقيقتين 45+1، و45+3 عن طريق لاعبين المغربي كريم البركاوي وحسين الشويش، وعند الدقيقة 74 تمكن البيروفي كريستيان كويفا من تسجيل هدف التعادل.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى 42 نقطة ليبقى في المركز السابع، وارتفع رصيد الرائد إلى 36 نقطة ليتقدم للمركز التاسع.