الاتحاد يمدد عقد قائده الأحمدي حتى 2022

مددت إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي يوم الخميس عقد المغربي كريم الأحمدي، قائد الفريق الأول حتى نهاية الموسم المقبل.

وانتقل الأحمدي، 36 عاما، إلى الفريق الغربي صيف 2018 قادما من صفوف فريق أيندهوفن الهولندي وكانت أولى مواجهاته مع الفريق مباراة كأس السوبر السعودي أمام الهلال والتي شهدت هدفه الأول بالقميص الأصفر والأسود.

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ولعب الأحمدي مع الاتحاد منذ انتقاله 80 مباراة بين بطولات الدوري وكأس الملك وكأس السوبر بالإضافة إلى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وسجل خلالها هدفين، أمام الهلال في كأس السوبر والفتح في كأس الملك من النسخة قبل الماضية.