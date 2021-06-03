.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الاتحاد يمدد عقد قائده الأحمدي حتى 2022

انتقل كريم في صيف 2018

الاتحاد يمدد عقد قائده الأحمدي حتى 2022

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مددت إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي يوم الخميس عقد المغربي كريم الأحمدي، قائد الفريق الأول حتى نهاية الموسم المقبل.

وانتقل الأحمدي، 36 عاما، إلى الفريق الغربي صيف 2018 قادما من صفوف فريق أيندهوفن الهولندي وكانت أولى مواجهاته مع الفريق مباراة كأس السوبر السعودي أمام الهلال والتي شهدت هدفه الأول بالقميص الأصفر والأسود.

ولعب الأحمدي مع الاتحاد منذ انتقاله 80 مباراة بين بطولات الدوري وكأس الملك وكأس السوبر بالإضافة إلى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وسجل خلالها هدفين، أمام الهلال في كأس السوبر والفتح في كأس الملك من النسخة قبل الماضية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: "عمل شاق"
الأكثر قراءة
حسين عبدالغني: مينيزيس شجاع.. وحمدالله حسين عبدالغني: مينيزيس شجاع.. وحمدالله "بشر"
للعام الثالث على التوالي.. استبعاد صلاح من جائزة أفضل لاعب للعام الثالث على التوالي.. استبعاد صلاح من جائزة أفضل لاعب
حسين عبدالغني.. مسيرة طويلة مرصعة بالإنجازات حسين عبدالغني.. مسيرة طويلة مرصعة بالإنجازات
جارديم ابن جارديم ابن "برشلونة".. رفض النصر واختار الهلال
فرنسا تهزم ويلز بثلاثية.. وبنزيمة يهدر جزائية فرنسا تهزم ويلز بثلاثية.. وبنزيمة يهدر جزائية
برشلونة يتعاقد مع المدافع البرازيلي إيمرسون برشلونة يتعاقد مع المدافع البرازيلي إيمرسون
قبل أن تذهب
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
اكتشف المزيد