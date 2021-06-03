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البرازيل تواجه فنزويلا في افتتاح كوبا أميركا

كأس البطولة

البرازيل تواجه فنزويلا في افتتاح كوبا أميركا

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برازيليا - رويترز

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قال اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)، إن البرازيل ستفتتح كأس كوبا أميركا بمواجهة فنزويلا في العاصمة برازيليا بينما تقام المباراة النهائية باستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو.

ونقل الكونميبول البطولة، التي تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، إلى البرازيل يوم الاثنين الماضي بدلا من الأرجنتين وكولومبيا.

وتستضيف البرازيل البطولة للمرة الثانية على التوالي وتقام المنافسات رغم المخاوف بشأن الوضع الصحي في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا مع تسجيل نحو 100 ألف إصابة جديدة أمس الأربعاء بالإضافة إلى أكثر من 2500 وفاة وفقا لإحصاءات حكومية.

وتستهل البرازيل مشوارها في المجموعة الثانية بمواجهة فنزويلا باستاد ماني غارانشيا يوم 13 يونيو، وتضم المجموعة الثانية كولومبيا والإكوادور وبيرو أيضا.

وتفتتح الأرجنتين مبارياتها في ملعب نيلتون سانتوس في ريو دي جانيرو ضد تشيلي في 14 يونيو، كما تضم المجموعة بوليفيا وباراغواي وأوروغواي. ويقام الدور قبل النهائي بملعبي نيلتون سانتوس في الخامس من يوليو وماني غارينشيا في اليوم التالي.

ويستضيف ماراكانا المباراة النهائية وهي الوحيدة في هذا الملعب بالبطولة في العاشر من يوليو.

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