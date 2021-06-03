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إنزاغي يتولى تدريب إنتر ميلان خلفاً لكونتي

المدرب الشاب

إنزاغي يتولى تدريب إنتر ميلان خلفاً لكونتي

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روما - د ب أ

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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس، تولي سيموني إنزاغي، مدرب لاتسيو، تدريب الفريق خلفا لأنطونيو كونتي.

ووقع إنزاغي، 45 عاما، على عقد مدته عامان بعدما اختار الرحيل عن لاتسيو من أجل إنتر ميلان رغم أن لاتسيو قدم له عرضا لتمديد تعاقده، وفقا لما ذكرته صحيفة "غازيتا ديلو سبورت". وذكر لاتسيو أنه احترم قرار إنزاغي، الذي لعب للفريق قبل أن يصبح مدربا له.

وتوج إنتر ميلان بلقب الدوري الموسم المنقضي لينهي سلسلة فوز يوفنتوس المتتالي باللقب لتسعة مواسم.

ولكن كونتي، 51 عاما، اختلف مع المالكين بشأن مستقبل النادي – وتحديدا الحاجة لسد الفجوات المالية بمبيعات اللاعبين- ورحل مؤخرا رغم أن عقده مستمر مع النادي حتى عام 2022.

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