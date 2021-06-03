برشلونة يعين نجل كرويف في الإدارة الرياضية

عين نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لاعبه السابق جوردي كرويف مديرا رياضيا مساعدا لتستمر علاقة النادي الكتالوني بأسرة اللاعب والمدرب الهولندي الراحل يوهان كرويف.

وسبق لجوردي كرويف ابن أسطورة كرة القدم يوهان كرويف لاعب ومدرب برشلونة الأسبق العمل كمدرب ومدير رياضي في عدة أندية منذ اعتزاله اللعب.

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وسيتخلى جوردي كرويف الذي خاض 54 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة عن وظيفته الحالية كمدرب لنادي شينتشين المنافس في الدوري الصيني الممتاز في أول أغسطس المقبل لبدء مهمته الجديدة مع برشلونة.

وكان يوهان كرويف واحدا من أفضل لاعبي برشلونة على مر العصور كما كان مدربا مبدعا قاد الفريق للتتويج بلقبه الأول في كأس أوروبا في 1992.

وتوفي يوهان كرويف في 2016 وأقام النادي بعد ذلك تمثالا له خارج استاده كامب نو وأطلق اسمه على الملعب الخاص بفريق الشباب.