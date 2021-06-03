بلفاست تستضيف كأس السوبر الأوروبي

أكد اتحاد كرة القدم في أيرلندا الشمالية اليوم الخميس، أن مباراة كأس السوبر الأوروبي بين تشيلسي الإنجليزي وفياريال الإسباني ستقام في العاصمة بلفاست في شهر أغسطس كما هو مخطط لها.

ونقل الاتحاد الأوروبي "يويفا" عن الاتحاد الأيرلندي قوله، إن العاصمة بلفاست ستستضيف المباراة يوم 11 أغسطس المقبل ولن يتم نقلها إلى العاصمة التركية إسطنبول كتعويض لها عن عدم استضافتها لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي تم نقله إلى مدينة بورتو البرتغالية بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.

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وقال باتريك نيلسون رئيس الاتحاد الأيرلندي الشمالي: نحن على تواصل مع شركائنا في (يويفا) بشأن تلك المسالة وبعد تلك المناقشات يسعدنا تأكيدهم على إقامة المباراة في بلفاست.

كان فياريال قد فاز بلقب الدوري الأوروبي بعد تغلبه على مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليتأهل لخوض مباراة السوبر أمام تشيلسي الذي تغلب على مانشستر سيتي ليتوج بلقبه الثاني في دوري أبطال أوروبا.