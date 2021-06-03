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رسمياً.. غياب أرنولد عن قائمة إنجلترا في كأس أوروبا

تعرض للإصابة أمام النمسا

رسمياً.. غياب أرنولد عن قائمة إنجلترا في كأس أوروبا

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لندن - رويترز

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‬أعلن المنتخب الإنجليزي لكرة القدم غياب ترينت ألكسندر-أرنولد عن بطولة أوروبا بعد انسحاب ظهير أيمن ليفربول من التشكيلة بسبب إصابة في الفخذ.

وأصيب اللاعب في فوز إنجلترا 1-صفر وديا على النمسا يوم الأربعاء، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه سيغيب لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

وقال منتخب إنجلترا في بيان "أكدت الأشعة اليوم الخميس أن اللاعب البالغ عمره 22 عاما لن يكون بوسعه المشاركة في بطولة أوروبا لذا تقرر استبعاده من تشكيلة إنجلترا للعودة إلى ناديه لإعادة التأهيل".

وأضاف أن غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا "لن يختار بديلا إلى أن تنتهي مباراة يوم الأحد الودية أمام رومانيا".

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