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ريال مدريد يمدد عقد فاسكيز

الجناح الإسباني

ريال مدريد يمدد عقد فاسكيز

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مدريد - رويترز

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مدد الجناح الإسباني لوكاس فاسكيز تعاقده مع ريال مدريد لمدة ثلاثة أعوام جديدة ليؤكد استمراره في صفوف النادي الملكي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد انتهاء عقده السابق.

وفاسكيز (29 عاما) خريج أكاديمية الناشئين في ريال مدريد وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في 2015 وأصبح من أهم لاعبي الفريق بينما يمكنه اللعب كجناح أو مدافع أيمن وهو ما قام به بكل جدارة ونجاح في الموسم المنتهي بسبب غياب المدافع داني كاربخال لمدة طويلة.

وفي الموسم المنتهي شارك فاسكيز في 34 مباراة في جميع المنافسات لكنه موسمه انتهى مبكرا عندما أصيب في الركبة خلال الفوز 2-1 على برشلونة في أبريل الماضي.

وفي الشهر الماضي مدد ريال مدريد ارتباطه بلاعب الوسط الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش بعد انتهاء عقده في حين أن القائد سيرجيو راموس لم يمدد بعد تعاقده مع النادي رغم أن العقد الحالي بين الطرفين ينتهي أخر يونيو الجاري.

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