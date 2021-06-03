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لوكاكو يكشف مصيره مع إنتر بعد رحيل كونتي

هداف بطل الدوري الإيطالي

لوكاكو يكشف مصيره مع إنتر بعد رحيل كونتي

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ميلان - رويترز

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قال روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، إنه سيستمر في صفوف بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في الموسم المقبل بعد أن ساعد الفريق على التتويج باللقب المحلي للمرة الأولى منذ 11 عاما.

وتوج لوكاكو (28 عاما) بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي بعد أن أحرز 24 هدفا وهيأ 11 فرصة تهديف متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس. ويستمر عقد لوكاكو الحالي مع إنتر ميلان حتى يونيو 2024 لكن ترددت الكثير من الأحاديث والتكهنات عن إمكانية انتقاله إلى فريق أخر في إطار سعي النادي لبيع بعض اللاعبين للحد من التأثيرات المالية لأزمة كوفيد-19.

وعن ذلك قال لوكاكو في تصريحات إذاعية "نعم سأبقى.. أشعر بالارتياح في إنتر".

وانفصل إنتر ميلان عن مدربه أنطونيو كونتي بعد وقت قصير من تتويجه بلقب الدوري الإيطالي بينما أكد لوكاكو أنه على اتصال مع المدرب الجديد للنادي.

وتقول وسال إعلام إيطالية إن سيموني إنزاجي الذي من المقرر أن يترك لاتسيو في نهاية عقده معه أخر الشهر الجاري وافق على تولي تدريب إنتر ميلان بناء على عقد لمدة عامين.

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