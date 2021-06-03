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مدرب الأرجنتين يهاجم قرار نقل كوبا أميركا للبرازيل

مدرب منتخب الأرجنتين

مدرب الأرجنتين يهاجم قرار نقل كوبا أميركا للبرازيل

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برلين - د ب أ

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رفض ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، قرار اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) بنقل بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أميركا) إلى البرازيل، ووصف الوضع الحالي في البلاد بأنه "ينذر بالخطر" مع تفاقم أزمة جائحة كورونا.

وتأجلت بطولة كوبا أمريكا من العام الماضي للعام الحالي بسبب الجائحة، حيث كان من المقرر إقامتها في الأرجنتين وكولومبيا، لكن كونميبول أعلن يوم الاثنين الماضي نقل البطولة للبرازيل خلال الفترة من 13 يونيو وحتى العاشر من يوليو.

وجرى استبعاد الأرجنتين بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما جرى استبعاد كولومبيا نظرا للتوتر السياسي الذي تشهده البلاد.

وقال سكالوني على هامش مباراة فريقه أمام تشيلي في وقت لاحق اليوم الخميس بتصفيات مونديال 2022: "قبل فترة كان الناس يتحدثون عن المشاكل التي نعاني منها كدولة مستضيفة لكوبا أميركا، والجهود التي تبذلها الحكومة والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في محاولة لإقامة البطولة بالأرجنتين".

وأضاف: "تم استبعاد كولومبيا، وفي النهاية، تقرر عدم إقامة البطولة هنا (في الأرجنتين) بسبب الوضع الصحي، لكن الآن انتهى الأمر بسفرنا إلى البرازيل".

وأوضح: "بالطبع البرازيل في نفس وضعنا، أو أسوأ منا، وبالتالي هو قرار من الصعب استيعابه، لكن هذا لا يعني أن علينا الذهاب للعب ومحاولة تقديم أفضل ما لدينا".

وختم بالقول: "لا يزال هناك الكثير من الأمور المجهولة، أين سنتدرب، اختلفت نظرتنا كثيرا لأننا في السابق كنا سنبقى في مكاننا، مع اتخاذ جميع الاحتياطات ، والآن نواجه هذه الوضعية والتي مازالت تنذر بالخطر ومقلقة، لأنه ليس المكان الأمثل (لإقامة البطولة)".

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