"عضة" تتسبب بإيقاف لاعب بورنموث 6 مباريات

عاقب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جيفرسون ليرما لاعب وسط بورنموث بالإيقاف لست مباريات بعد اتهامه بعض لاعب منافس خلال المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه 1-صفر أمام شيفيلد ونزداي في دوري القسم الثاني الإنجليزي في نوفمبر الماضي.

واتهم ليرما بعض لاعب الوسط المنافس جوش وينداس في الدقيقة 83 من عمر اللقاء الذي أقيم في الثالث من نوفمبر. كما فرضت على ليرما (26 عاما) غرامة مالية بقيمة 40 ألف جنيه إسترليني لكنه ينفي تهمة السلوك العنيف.

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وقال الاتحاد الانجليزي لكرة القدم في بيان "بعد الاطلاع على الأدلة خلال التحقيقات خلصت لجنة تحقيق مستقلة إلى ثبوت مخالفة (ليرما) لوائح الاتحاد الانجليزي لكرة القدم".